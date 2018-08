Verdachte in zaak Nicky Verstappen is 55-jarige man, die als vermist is opgegeven

De verdachte is een 55-jarige man, die in 1998 in Simpelveld woonde. De man werkt inmiddels in het buitenland en is door zijn familie in juni 2018 als vermist opgegeven. Hij kwam tijdens het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen alleen als passant in beeld. Daarvan is toen proces-verbaal opgemaakt. De man stond dus in het politiedossier, omdat hij een van de passanten was bij de plaats delict in 1998. Omstreeks 00.30 uur op 12 augustus liep de man langs bij de plaats delict de Brunssummerheide. Hij werd staande gehouden bij de plaats delict en zijn naam werd toen opgeschreven. Later werd hij twee keer verhoord. Voor een eerder dna-onderzoek werd de man niet geselecteerd, omdat hij werd gezien als een toevallige passant. Er was toen geen aanleiding om hem verder te onderzoeken.

Op internationale opsporingslijst

De man heeft geen enkele connectie met Nicky Verstappen. Nicky heeft de man dus niet gekend. Vorig jaar viel de man bij de politie op omdat hij niet vrijgwilleg dna had afgegeven. In oktober 2017 is de man naar het buitenland vertrokken. Hij heeft de familie laten weten dat hij een wandeltocht door de Franse Vogezen wilde maken. Toen de famlie niets meer van hem vernam, is hij als vermist opgegeven. De Nederlandse politie werkt nauw samen met de Franse politie en heeft al een chalet in de Vogezen onderzocht. Daar zijn ook goederen in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ervan uit dat de 55-jarige man nog in leven is en dat hij zich bewust schuil houdt. Hij weet heel goed hoe hij in de natuur moet overleven en de politie sluit niet uit dat hij in een bos in de Vogezen ondergedoken zit. De man staat inmiddels op de internationale opsporingslijst. Politie en justitie doen een beroep op het publiek om de man te vinden.

Scouting

De man was in 1998 35 jaar oud en woonde toen in Simpelveld. Na 1998 was hij nog actief bij de scouting en heeft hij enige jaren bij een peuterspeelzaal gewerkt. Bij uitgebreider onderzoek bleek dat hij in 1985 verdachte is geweest bij een zedenfeit, maar daarvoor is hij nooit veroordeeld.

Verjaring

Er is geen sprake van verjaring, zegt een woordvoerder van het OM.

Persconferentie

In het politiebureau Maastricht gaven politie en justitie woensdagmiddag een persconferentie over de zaak Nicky Verstappen.

De persconferentie begon om 12.00 uur en is live te volgen bij 1Limburg en L1. Tijdens deze bijeenkomst was aandacht voor een belangrijke doorbraak in het onderzoek Nicky Verstappen. Peter R. de Vries was samen met de familie aanwezig bij deze bijeenkomst.

Vanaf februari hebben 14.000 mannen dna afgestaan. Dat had tot nu toe nog geen doorbraak opgeleverd. Maar nogeens 3000 mannen zijn telefonisch benaderd worden om alsnog wangslijm af te staan.

Twitter

Over de persconferentie schrijft Peter R. de Vries op Twitter:

Peter R. de Vries‏Geverifieerd account @PeterRdeV 54 minuten geleden: 'BREAKING NEWS: Jaaaa....! Er is - eindelijk - een DOORBRAAK in de zaak van Nicky Verstappen! Hoera! Met de familie zal ik om 12:00 uur op persco van politie/justitie in Maastricht een uitgebreide verklaring afleggen. Een strijd van 20 jaar... wordt toch beloond! Today is the day!'

Zomerkamp

Nicky Verstappen was een 11-jarige jongen die in de nacht van zondag 9 op maandag 10 augustus 1998 verdween tijdens een zomerkamp op de Limburgse Brunssummerheide. De volgende avond werd hij dood aangetroffen in de buurt van het kamp. Het onderzoek naar de doodsoorzaak en de omstandigheden heeft nooit stilgelegen.