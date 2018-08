Nu herfstweer, volgende week opnieuw hoog zomers

Vanochtend zijn er perioden met zon, maar van het zuidwesten uit neemt de bewolking toe en gaat het in het zuiden en westen af en toe regenen. Vanmiddag breidt de regen zich over het hele land uit en is er in het zuidoosten ook een onweersbui mogelijk. In de loop van de avond wordt het van het westen uit droger en klaart het in het westen mogelijk op. De maxima variëren van 18°C aan zee tot lokaal 24°C in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig en komt uit uiteenlopende richtingen. Vanmiddag draait de wind van het westen uit naar het noordwesten. Vanavond wordt de wind aan zee en op het IJsselmeer matig tot vrij krachtig.

Vooruitzichten

Overwegend zonnig en droog. Vrijdag nog aan de koele kant, daarna middagtemperaturen oplopend naar mogelijk zomerse waarden begin volgende week.