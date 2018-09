Verdachte aangehouden steekincident horeca Vaaltstraat

Maandag hielden agenten een man uit Zutphen aan. 'Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het steekincident op zaterdag 1 september in een horecagelegenheid aan de Vaaltstraat', zo laat de politie maandag weten.

Onderzoek

Direct na het steekincident startte de recherche een onderzoek. Dit leidde maandag naar de verdachte, waarna agenten hem aanhielden op zijn woonadres. De man is ingesloten voor verder onderzoek. Zijn leeftijd is nog niet bekend. 'Bij het steekincident raakte een 26-jarige man uit Zutphen zwaargewond. Hij ligt op dit moment nog in het ziekenhuis', aldus de politie.