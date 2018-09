Motorrijder omgekomen bij eenzijdig ongeval bij Arnhem

Bij een ongeval is maandag bij Arnhem een motorrijder om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

Het eenzijdig ongeval gebeurde op knooppunt Grijsoord. Ten tijde van de afhandeling van het ongeval was de verbindingsweg van de A50 vanuit Heteren naar de A12 in de richting Utrecht enige tijd dicht.

Over de exacte toedracht van het ongeval is nog weinig bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.