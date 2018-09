IGZ stelt MC IJsselmeerziekenhuizen onder verscherpt toezicht

'Bestuurlijke en organisatorische onrust'

'De inspectie heeft geconstateerd dat de kwaliteit en veiligheid van zorg zou kunnen lijden onder bestuurlijke en organisatorische onrust binnen het ziekenhuis. Het bestuur van MC IJsselmeerziekenhuizen neemt de bevindingen van de inspectie over de bestuurlijke en organisatorische vraagstukken uiterst serieus', aldus het ziekenhuis.

Kwaliteit en veiligheid geleverde zorg op niveau

Volgens de inspectie is de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg altijd op het gewenste goede niveau gebleven, dankzij de professionele inzet en kwaliteit van de medisch specialisten en medewerkers van het ziekenhuis. De bestuurlijke en organisatorische vraagstukken waar het ziekenhuis zich mee geconfronteerd ziet en waar de inspectie zorgen over heeft, zijn reeds ingevuld.

Volledige nieuwe Raad van Commissarissen

Recent zijn wijzigingen doorgevoerd op het gebied van bestuur en intern toezicht. Het ziekenhuis legt de focus op innoveren om de tweedelijns gezondheidszorg in de regio in samenspraak met haar partners verder te ontwikkelen. Steeds betere kwaliteit van zorg voor patiënten heeft de hoogste prioriteit. Per 1 augustus is er een volledige nieuwe Raad van Commissarissen en is Dr Sjoerd de Blok de nieuwe voorzitter Raad van Bestuur. De gesprekken met de inspectie zijn in volle gang en er is alle vertrouwen dat samen met de medisch specialisten en medewerkers binnen de gestelde termijn aan de voorwaarden van de inspectie zal worden voldaan.