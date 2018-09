Grote overname in de schoonmaakbrance

De overname van deze activiteiten sluit goed aan bij de strategische keuzes van beide partijen. De beoogde verkoop is onder voorbehoud van goedkeuring van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).



De verkoop betreft klanten van enkelvoudige schoonmaakdiensten met een landelijke spreiding. Eind vorig jaar nam CSU al succesvol ruim 300 MKB-schoonmaakklanten over van ISS.



ISS Facility Services gaat zich in lijn met haar strategie volledig concentreren op grote landelijke en internationale opdrachtgevers waaraan integrale facility services worden geleverd. Daarin is ISS verantwoordelijk voor het management en de coördinatie, de organisatie en de levering van de facilitaire dienstverlening, waarin meerdere services (zoals catering, schoonmaak, receptiediensten en technische services) worden aangeboden.

ISS zocht voor de verkoop van deze klantenportefeuille een kwalitatieve en betrouwbare overnamepartner met landelijke dekking in Nederland. In CSU vonden ze een gerespecteerde marktpartij met ruime ervaring in grote overnametrajecten.



Veel waarde wordt gehecht aan de juiste overgang van het personeel. Alle circa 2.200 medewerkers gaan in lijn met de Wet Overgang Van Onderneming (WOVO) over naar CSU. Medewerkers gaan over met behoud van hun rechten en plichten. De betrokken klanten, management en vakbonden zijn inmiddels geïnformeerd en de ondernemingsraden hebben advies uitgebracht over de overname.

John van Hoof, voorzitter Raad van Bestuur CSU:

“CSU focust op schoonmaak als single service activiteit. Deze uitbreiding past daar goed bij. Met onze ruime ervaring met soortgelijke overnametrajecten kunnen we activiteiten met oog voor klant en medewerkers integreren in onze bestaande organisatie. CSU investeert vooruitstrevend in digitalisering en innovatie en de persoonlijke, klantgerichte benadering heeft de hoogste prioriteit”.



Kees Stroomer, Algemeen Directeur ISS Facility Services:

“Met de verkoop van onze single services cleaningportfolio maakt ISS internationaal een duidelijke keuze voor de markt van integrated facility services en voor een duurzame toekomst. De focus van ISS in Nederland is de afgelopen jaren vanwege de toegenomen marktvraag, steeds meer komen te liggen op opdrachtgevers die integrated facility services vragen. Met deze strategische keuze versterken we onze leidende positie op dit gebied”.