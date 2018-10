Dronken buurman draait 's nachts keihard 'André Hazes'-nummers

In Kaatsheuvel heeft de politie afgelopen nacht, vanwege het herhaaldelijk veroorzaken van enorme geluidsoverlast, de 56-jarige bewoner van een huis in de wijk Pannenhoef aangehouden. 'De geluidsapparatuur is in beslag genomen', zo laat de politie zondag weten.