Man aangehouden met nepvuurwapen

Op donderdag 18 oktober 2018 om 8.20 uur kwam er bij het operationele centrum een melding binnen die direct de alarmbellen liet rinkelen. Een getuige had gezien dat een man in een auto een vuurwapen bij zich had. De auto reed op de Tramsingel. Verschillende politie-eenheden werden die kant op gestuurd. Op de Concordiastraat zagen ze de auto rijden. Gezien het feit dat het hier om een mogelijk vuurwapen ging werd uit veiligheid voor alle betrokkenen en omstanders een speciale procedure ingezet door verschillende agenten. Uiteindelijk werd de verdachte, een 21-jarige man uit Breda geboeid en weggebracht. In zijn auto troffen de agenten een nepvuurwapen aan, lijkend op een echt wapen.