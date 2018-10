Geldboete wegens groepsbelediging van Arabieren wegens hun ras

Het gerechtshof Amsterdam heeft donderdag een man veroordeeld tot een boete van 400 euro wegens groepsbelediging. De man heeft in een documentaire over Wilders die in 2010 op televisie is uitgezonden, gezegd: ‘En zoals iedereen weet zijn Arabieren fervent kontenbonkers. En ze neuken kleine jongetjes. Dat is heel normaal in hun cultuur.’

Onnodig kwetsend

Het gerechtshof is van oordeel dat ‘Arabieren’ dienen te worden beschouwd als ras als bedoeld in artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht. De genoemde uitlatingen acht het gerechtshof zeer grof, seksueel expliciet en onnodig kwetsend. Hoewel de man de uitlatingen heeft gedaan in het kader van het maatschappelijke debat (namelijk voorafgaand aan een anti-islam demonstratie), zijn zij onverminderd beledigend.

Vrijheid van meningsuiting

Het gerechtshof heeft meegewogen dat ook degenen die (zeer) kwetsende uitlatingen doen in hoge mate worden beschermd door hun recht op vrijheid van meningsuiting. Dat recht is echter niet onbeperkt. De aard van de bewoordingen en de relatief lage straf die wordt opgelegd, maken dat de inbreuk op het recht op vrijheid van meningsuiting van de man niet in strijd is met het Europese recht.

Verloop van de procedure

De rechtbank Amsterdam had de verdachte eerder vrijgesproken. Het hof deed dat in 2016 ook, maar de Hoge Raad bepaalde dat de zaak over moest. Het Openbaar Ministerie eiste bij de nieuwe behandeling in hoger beroep een geldboete van 500 euro. Vanwege het lange tijdsverloop legt het gerechtshof geen taakstraf op, maar een lagere boete dan geëist.