Pride Amsterdam genoemd als mogelijk doelwit aanslag

Dat heeft de opgepakte hoofdverdachte tegen een politie-infiltrant gezegd, zo blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. RTL Nieuws baseert zich op meerdere bronnen. Het plan werd niet uitgevoerd. De verdachten beschikten tijden Pride Amsterdam niet over de benodigde wapens. Het Openbaar Ministerie bevestigt niet dat de Pride doelwit was, maar ontkent het ook niet. RTL Nieuws schrijft dat de hoofdverdachte Hardi N. begin juli op het Centraal Station van Arnhem een ontmoeting had met een undercoveragent. Hij deed zich voor als iemand die spullen kon leveren voor een aanslag. Volgens die politie-infiltrant zou N. in dat gesprek hebben laten vallen dat hij ' 'het plan had om eind augustus tijdens de Gayparade een aanslag te plegen'. Hoogtepunt van de Pride Amsterdam de Canal Parade, een bonte botenparade die jaarlijks vele honderdduizenden bezoekers trekt. Het evenement was dit jaar van 28 juli tot en met 5 augustus en niet 'eind augustus', zoals de hoofdverdachte zei tegen de infiltrant.

Logisch doelwit

Bronnen meldden ook aan RTL Nieuws dat N. ook zou hebben uitgelegd dat hij bij de aanslag meerdere terroristen wilden inzetten: : twee daarvan met bomvesten, twee andere met kalasjnikovs. Terrorisme-onderzoeker Jelle van Buuren stelt dat Pride Amsterdam een logisch doelwit zou zijn. Tegen RTL Nieuws verklaart hij: 'Het gaat hier om een heel groot evenement, waar heel veel mensen bij zijn. Het is lastig te beveiligen. In die zin kun je daar die aanslag plegen waarbij je bijna zeker weet dat er heel veel slachtoffers zullen vallen. Er zal ook heel veel aandacht voor komen en het zal leiden tot grote beroering in de samenleving."Van Buuren noemt een extra reden om een aanslag op de Pride te willen plegen. 'Dit evenement is natuurlijk ook vanuit de jihadistische ideologie een zeer verderfelijk evenement, want het gaat over homoseksualiteit.' UIt het onderzoek blijkt ook dat er nog een tweede potentieel doelwit was. Het zou gaan om een nachtclub.

Andere mogelijke doelwitten

’Antijihadblogger’ Azazel van den Berg onthulde vorig jaar dat op Telegram-groepen een lijst circuleerde met Nederlandse evenementen waar extremisten konden toeslaan. Daar werden behalve de Pride evenementen genoemd als het vuurwerkfeest in Scheveningen, Parkpop en North Sea Jazz, zol weet de Telegraaf.