Sinds 2015 kregen acht medewerkers van politie Amsterdam strafontslag

Bij de polieit-eenheid Amsterdam zijn sins 2015 in totaal 10 strafrechtelijke en en 7 disciplinaire onderzoeken uitgevoerd naar eigen personeel. In acht gevallen werd strafontslag opgelegd.

Dat schrijft de Telegraaf op basis van cijfers die de krant na een verzoek aan de korpsleiding ontving. Uit de gegevens komt naar voren dat acht politieambtenaren zich dusdanig hebben gedragen dat zij per direct zijn ontslagen. Een negende nam zelf ontslag,

Bij het onder zoek naar de tien politiemedewerkers ging het om uiteenlopende zaken. Het betrof verdenkingen als fraude en verduistering of schening van het ambtsgeheim. De eenheidsleiding zegt tegende krant dat elke zaak er een te veel is, maar benadukt ook dat het aantal zaken op 6500 medewerkers 'relatief klein' is.

Een politiemedewerker die strafontslag kreeg vanwege het wegnemen van een partij drugs met een straatwaarde van 450.000 euro hangt ook nog een strafrechtelijke vervolging boven het hoofd, Volgens de politie is de zaak nog niet afgedaan