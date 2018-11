Uberchauffeur niet vervolgd voor dodelijk verkeersongeval Molukkenstraat

De rechtbank Amsterdam heeft woensdag de 22-jarige taxichauffeur vrijgesproken die vorig jaar in de Amsterdamse Molukkenstraat een 22-jarige fietsster heeft aangereden die daarna aan haar verwondingen is overleden. Dit heeft de rechtbank woensdag bekendgemaakt. 'De rechtbank is van oordeel dat de verkeersfout die de chauffeur heeft gemaakt los gezien moet worden van de aanrijding', aldus de rechtbank.

Bus inhalen

Op 31 maart 2017 reed de chauffeur achter een bus op de Molukkenstraat. Toen die bus stopte om passagiers in te laten stappen, besloot de chauffeur in te halen hoewel dat daar niet mocht. Nadat hij de bus was gepasseerd, kwam ongeveer 80 meter verderop de 22-jarige fietsster de weg oprijden. De chauffeur raakte haar met zijn auto, waarbij zij zwaargewond raakte. Ze overleed later in een ziekenhuis.

Noodlottig ongeval

De rechtbank vindt het een verschrikkelijk en zeer betreurenswaardig ongeluk. Maar, voor een veroordeling voor een dergelijk verkeersongeval moet bewezen worden dat de verkeersdeelnemer die het ongeval heeft veroorzaakt aanmerkelijk onvoorzichtig of onoplettend is geweest. Bovendien moet er een direct verband zijn tussen de verkeersfouten en het ongeval.

Geparkeerde bestelbus

De chauffeur is bij het passeren van de bus weliswaar over een doorgetrokken streep gereden, maar was alweer op weg terug naar zijn eigen weghelft voordat het ongeluk plaatsvond. Ook heeft de chauffeur niet harder gereden dan was toegestaan. De rechtbank komt daarom tot de conclusie dat het ongeluk niet het gevolg is van aanmerkelijk onzorgvuldig gedrag van de chauffeur, maar door het feit dat de fietsster pas zo laat zichtbaar was: het zicht werd belemmerd door een bestelbus die voor de uitrit van een kruisende straat stond geparkeerd.