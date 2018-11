FIOD slaat slag bij Duits autoverhuurbedrijf voor criminelen

De FIOD heeft deze week één bedrijfspand en vier woningen doorzocht in Brabant en Limburg. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en valsheid in geschrift. Ook werden twee bedrijfspanden en een woning doorzocht in Duitsland. De FIOD heeft beslag gelegd op auto’s, motoren, een camper, dure horloges en bijna € 15.000 contant geld. Ook werd beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Aanleiding voor het onderzoek

Uit onderzoek komt naar voren dat vermoedelijk sprake is van fraude met tientallen kostbare auto’s per jaar. De auto’s worden via verhullende constructies door een Duitse vennootschap verhuurd aan veelal criminele gebruikers in Nederland. Het doel van deze constructies is om het eigendom van de voertuigen te verhullen en een eventuele inbeslagname te verhinderen. Ook wordt hiermee BPM en btw ontdoken. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Veel vermogen in beslag genomen

De FIOD heeft beslag gelegd op elf auto’s, waaronder twee Porsches en vijf Mercedessen in het duurdere segment. Verder werd een tot camper en werkplaats omgebouwde bus in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op twee Harley Davidsons, zeven dure horloges en bijna 15.000 euro contant geld.

Na verder onderzoek door de Douane bleek dat een van de auto’s verborgen ruimtes had.

Bijstand Defensie

Defensie verleende bijstand met een gespecialiseerd zoekteam. Deze zoekteams kunnen moeilijke zoekopdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, of ruimtes met weinig of geen licht en ook in onveilige situaties. De zoekspecialisten gebruiken hun zintuigen om veranderingen in de omgeving te ontdekken en ook maken ze gebruik van geavanceerde middelen als een grondradar. Ook kan het zoekteam met speciale apparatuur verborgen ruimtes ontdekken. Politie en justitie doen vaak een beroep op de zoekteams van Defensie.

Aanpak witwassen prioriteit

Het onderzoek is gestart na een signaal van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC); een samenwerkingsverband van verschillende overheidsdiensten. De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ondermijnende en ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.