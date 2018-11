Dode en gewonde bij steekpartij in Veghel

In de Dahliastraat in Veghel is bij een steekpartij een persoon om het leven gekomen en een ander persoon zwaargewond geraakt. Het zwaargewonde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten waren massaal aanwezig om de slachtoffers medische hulp te geven. Hiervoor kwam ook een traumahelikopter ter plaatse. Het dodelijke slachtoffer is nog geprobeerd te reanimeren, maar dit mocht niet meer baten. Deze overleed op de plaats van het incident.

Het andere gewonde slachtoffer is in het ziekenhuis aangehouden als verdachte. Zijn verwondingen lijken mee te vallen. Het is nog onduidelijk wat de toedracht van het steekincident is. De politie is een onderzoek gestart.