Klein magneetje opent verborgen ruimte en leidt tot drugsvondst

Politieagenten hebben vorige week in Papendrecht tijdens een controle van een voertuig aan de Parallelweg twee personen aangehouden. 'Met behulp van een klein magneetje is een grote hoeveelheid harddrugs gevonden in een ingenieuze verborgen ruimte in de auto van de verdachten', zo meldt de politie donderdag.

'ANPR-hit'

Vorige week controleerden agenten een auto die over de Parallelweg in Papendrecht reed. De auto gaf een ‘hit’ in het ANPR. Tijdens de controle werd bij de 19-jarige bestuurder 815 euro contant geld aangetroffen. Hij had geen goede verklaring voor dit geld. Hierop is hij aangehouden voor witwassen. Met toestemming van de bestuurder is het voertuig onderzocht.

Verborgen ruimte onder dashboard

De politie trof hierbij een verborgen ruimte aan in de auto. Een van de verdachte probeerde tijdens de aanhouding een klein magneetje met zich mee te smokkelen. Dit bleek een soort sleutel te zijn voor de verborgen ruimte. Het resultaat: vijf kilo aan harddrugs die in een verborgen ruimte onder het dashboard lag. De bestuurder en zijn bijrijder, een 23-jarige Rotterdammer zijn voorgeleid voor de rechtercommissaris.