Illegale sigarettenfabriek aangetroffen in loods met 6 geknevelde personen

De politie heeft in de loods aan de Baakhovenerweg, waar dinsdagavond zes geknevelde personen zijn aangetroffen, een illegale sigarettenfabriek gevonden. 'Of er een relatie is tussen de kneveling en deze mogelijke illegale fabriek, wordt momenteel onderzocht', zo laat de politie woensdag weten.

Polen

Nadat de zes personen - die van Poolse afkomst zijn - door de politie waren bevrijd, werden ze overgebracht naar het politiebureau. Daar hebben ze afgelopen nacht een verklaring afgelegd.

Overval

Vermoedelijk is de loods, waarin de mannen zich bevonden, overvallen. Of dat te maken heeft met de illegale sigarettenfabriek en hoeveel personen bij de overval betrokken waren, is op dit moment nog niet bekend. Onderzoek zal dit moeten uitwijzen. Duidelijk is inmiddels wel dat de Poolse mannen door meerdere mannen vastgebonden zijn.

Aanhouding

In de loop van de nacht heeft de politie een verdachte aangehouden. Het gaat om de eigenaar van de loods. Onderzocht wordt of - en op welke wijze - hij betrokken is bij de mogelijke illegale sigarettenfabriek en de aanwezigheid van de mannen in de loods.

Alarm geslagen

De man die rond 21.45 uur alarm sloeg bij een nabij geleden woning aan de Baakhovenerweg, was kort daarvoor met zijn auto door het hek van de loods een weiland ingereden. De auto raakte zwaar beschadigd en is weggetakeld.

Onderzoek

Het politieonderzoek richt zich er nu op om helder te krijgen wat er in de loods gebeurd is, waarom de mannen in de loods waren, wie verantwoordelijk is voor de mogelijke illegale sigarettenfabriek en wie achter de overval zit.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen. Mensen die in de nacht van dinsdag op woensdag iets gezien hebben in de omgeving van de loods aan de Baakhoverweg worden verzocht dit bij de politie te melden. Maar ook andere informatie, bijvoorbeeld over de mogelijke illegale sigarettenfabriek, kan helpen in het onderzoek. Gebeld kan worden met 0900-8844 of Anoniem via 0800-7000.