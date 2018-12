Meisje Project X Katwijk ondergedoken

Een onschuldig bericht op het sociale medium Snapchat heeft in de gemeente Cuijk - en dan vooral in het kerkdorp Katwijk - gezorgd voor veel onrust en beroering. Het door een jong meisje afgelopen dinsdag aangekondigde feest voor vrienden (op vrijdag 7 december in Katwijk), is op Facebook door onbekenden “gekaapt”, zoals dat in 2012 ook gebeurde in het Groningse dorp Haren.

Veel mensen uit het hele land hebben via de betreffende Facebook-pagina aangegeven aanstaande vrijdag naar Katwijk te willen komen.

Burgemeester Hillenaar: “De informatie die in samenwerking met de politie inmiddels is vergaard en geduid, geeft ons aanleiding om met meerdere opties rekening te houden. Dat doen we ook. Gezien de omstandigheden kunnen we niet anders dan ons voorbereiden op alle scenario’s. Onze lijn daarbij is: er is geen feest in Katwijk en er komt geen feest in Katwijk. Ik spreek namens de gemeenschap van Cuijk - en in het bijzonder de verontruste bewoners van het kerkdorp Katwijk - wanneer ik zeg dat onze inzet is en blijft om ervoor te zorgen dat personen van buiten Cuijk, die vrijdag met verkeerde bedoelingen hier naar toe komen, worden tegengehouden.”

Het 15-jarige meisje dat in eerste instantie betrokken was bij het feestje is ondergedoken, laat haar oom Marcel aan Omroep Brabant weten. "Dit lijkt helemaal te gaan ontsporen." Het 'feestje' vindt vrijdag plaats in Katwijk bij Cuijk.