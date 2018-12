Wegpiraat rijdt door na aanrijding en wordt opgepakt

Een automobilist reed vrijdag aan het eind van de middag in de Hinthamerstraat een fietsster aan en hij ging er daarna vandoor. De man, een 23-jarige inwoner van ’s-Hertogenbosch, werd later aangehouden. Hij bleek met zijn auto meerdere, levensgevaarlijke capriolen te hebben uitgehaald.

Het 24-jarige slachtoffer uit Vlijmen werd met een ernstige verwonding aan haar been naar een ziekenhuis vervoerd. Zij werd door de automobilist aangereden, maar de man ging er zonder aarzeling direct vandoor. Oplettende getuigen noteerden echter het kenteken van de auto en dat werd meteen onder alle surveillerende politiemensen in de stad en de wijde omtrek verspreid. Dat leidde ertoe dat de bestuurder kort na half zeven door agenten werd gesignaleerd en op de Merwedelaan werd aangehouden. Hij werd naar het bureau gebracht en zit daar vast voor nader onderzoek. Omdat er aanwijzingen waren dat de man drugs had gebruikt werd bij hem een speekseltest en bloed afgenomen. Dit moet nog door NFI worden onderzocht. Op de plek van het ongeval deden onze verkeerspecialisten sporenonderzoek.

Bijna aanrijdingen

Al snel bleek dat de verdachte met zijn gevaarlijke rijgedrag in de Hinthamerstraat en omgeving al meerdere fietsers bijna had aangereden. Deze mensen konden door snel handelen voorkomen dat ze geraakt werden, maar ze zijn enorm geschrokken. Er hebben zich ondertussen verschillende mensen bij ons gemeld die aangifte tegen de verdachte doen of getuige zijn geweest. Het blijkt ook niet de eerste keer dat deze verdachte door zijn agressief verkeersgedrag in aanraking met de politie komt. Zijn auto werd in beslag genomen voor technisch onderzoek.