Blokkeerfries woord van het jaar 2018

Van 28 november tot en met 17 december kon men stemmen op de achttien genomineerde woorden voor het Van Dale Woord van het Jaar 2018. In de media werd de afgelopen weken veelvuldig gediscussieerd over de genomineerde woorden, en werden er oproepen gedaan om te stemmen.

Er is ruim 28.000 keer gestemd op de kandidaten voor de verkiezing van het Woord van het Jaar 2018. Met 55,4% van de stemmen is blokkeerfries de winnaar van deze verkiezing en gaat dit woord de geschiedenis in als het officiële Van Dale Woord van het Jaar 2018.

Definitie van blokkeerfries: elk van de personen die in Friesland een wegblokkade hebben opgezet om anderen te verhinderen te demonstreren tegen een aspect van de sinterklaastraditie, door sommigen beschouwd als verdediger daarvan

In België is met 21,2% van de stemmen moordstrookje verkozen tot hét Woord van het Jaar 2018.

Definitie van moordstrookje: fietspad dat vlak langs een weg ligt en daardoor zeer gevaarlijk is

De Van Dale Woord van het Jaarverkiezing werd in voorgaande jaren gewonnen door de woorden appongeluk (2017), treitervlogger (2016), sjoemelsoftware (2015), dagobertducktaks (2014), selfie (2013), project X-feest (2012), tuigdorp (2011), gedoogregering (2010), ontvrienden (2009), swaffelen (2008) en bokitoproof (2007).