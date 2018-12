Celstraffen voor mensenhandel in Baarn

Twee mannen die in 2016 in Baarn twee vrouwen hebben uitgebuit door hen seksuele handelingen te laten verrichten zijn veroordeeld voor mensenhandel. Een derde man is veroordeeld voor mensenhandel door één van de twee vrouwen seksueel uit te buiten, voor het oplichten van een man en het hebben van een hennepplantage. Deze 27-jarige man moet van de rechtbank 18 maanden de cel in. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt een 26-jarige man tot 24 maanden gevangenisstraf waarvan 8 maanden voorwaardelijk, terwijl een 30-jarige man is veroordeeld tot 180 dagen gevangenisstraf, waarvan 179 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur.

De vrouwen werden gedurende meerdere maanden seksueel uitgebuit. De vrouwen werden in een woning in Baarn ondergebracht en hun diensten werden aangeboden via seksadvertenties op internet. De afspraken met klanten en de prijs werden via die seksadvertenties geregeld. De 27-jarige veroordeelde heeft al het verdiende geld van een van de vrouwen afgenomen, terwijl de andere twee veroordeelden een groot deel van het verdiende geld van de vrouwen in een andere periode hebben afgepakt.

Misbruik gemaakt van de kwetsbare positie van de vrouwen

Bij mensenhandel is er sprake van een ernstige inbreuk op fundamentele rechten als menselijke waardigheid en persoonlijke vrijheid. De verdachten wisten dat de vrouwen geen legitimatie hadden, de Nederlandse taal niet spraken en vrijwel niemand kenden in Nederland. De vrouwen waren volledig afhankelijk van de verdachten. De verdachten hebben misbruik gemaakt van deze kwetsbare positie van de vrouwen en hebben ten koste van de vrouwen alleen hun eigen financiële gewin op de voorgrond gesteld.

Strafmaat en schadevergoeding

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank gelet op de ernst van de strafbare feiten en heeft de rechtbank gekeken naar straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd waarbij geen sprake is van bedreiging of geweld. Omdat de 30-jarige man een aanzienlijk minder grote rol had bij de mensenhandel valt zijn straf lager uit. Voor alle verdachten geldt dat zij gedurende enkele jaren geen contact mogen opnemen met de vrouwen. De vrouwen krijgen evenals het slachtoffer van de oplichting een vergoeding van duizenden euro’s voor de aan hen toegebrachte schade.