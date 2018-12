Drie schepen op de Waal met elkaar in aanvaring gekomen

Op de Waal zijn dinsdagmiddag rond 17.45 uur drie binnenvaartschepen met elkaar in aanvaring gekomen ter hoogte van het Gelderse Brakel. Dit meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid dinsdag.

Geen gewonden

Er zijn bij de aanvaring geen gewonden gevallen. Wel is er materiële schade aan de schepen. De brandweer, politie, Rijkswaterstaat en schippers werkten op deze kerstavond samen om de schepen en de scheepvaart zo snel mogelijk veilig te stellen.

Veiliggesteld

De schepen van de aanvaring waren rond 19.55 uur allen veilig gesteld en worden voor zover nodig begeleid naar de haven van Gorinchem', aldus de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Over de oorzaak van de aanvaring is niets bekend. Een onderzoek zal hier meer duidelijkheid over moeten geven.