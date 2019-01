Werkstraffen voor vandalisme op station Almere Oostvaarders

Vijf jongemannen die tijdens nieuwjaarsnacht openlijk geweld tegen goederen hebben gepleegd op het station Almere Oostvaarders zijn door de politierechter van de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot werkstraffen. Alle verdachten komen uit Almere, vier van hen zijn 18 jaar, de vijfde is 20 jaar. De zaken zijn behandeld tijdens een zogenoemde snelrechtzitting.

Toegangspoortjes en wachthokjes

Zes mannen waren na middernacht naar het station gegaan. Bij het station hebben vijf van hen tegen de toegangspoortjes aangetrapt zodat de poortjes open gingen. De verdachten wilden het stationsgebied betreden om daar, naar eigen zeggen, te chillen.

Op het station zijn die nacht meerdere ruiten van wachthokjes vernield en is een grote bloempot omgeduwd. Getuigen zagen dat twee mannen voorwerpen naar de wachthokjes gooiden en/of daartegenaan trapten en hebben de politie gealarmeerd. Door de vernielingen is het treinverkeer op Nieuwjaarsdag ontregeld geweest.

Werkstraffen

Eén van de vijf verdachten heeft samen met een ander stenen tegen de wachthokjes gegooid, waardoor de ruiten sneuvelden. De politierechter veroordeelt deze 18-jarige man tot een werkstraf van 120 uur voor openlijk geweld tegen de wachthokjes en vernieling in vereniging. Van de andere vier is niet vast komen te staan dat zij de wachthokjes hebben vernield. Wel hebben ze op zitting toegegeven tegen de toegangspoortjes te hebben getrapt. Eén van hen heeft ook met een fiets gegooid. Zij worden veroordeeld tot een werkstraf van 30 uur voor openlijk geweld. De zaak van de zesde verdachte wordt later behandeld.