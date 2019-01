Automobilist laat 9-jarig meisje zwaargewond achter

Bij een aanrijding op de kruising Admiraal de Ruijterweg en Jan van Galenstraat in Amsterdam is op donderdagochtend een 9-jarig meisje ernstig gewond geraakt.

De bestuurder van de auto, voorzien van blauwe kentekenplaten, is niet ter plaatse gebleven. De politie beschikt over het kenteken en stelt een onderzoek in en zoekt getuigen, die nog niet met de politie hebben gesproken.

Tweede aanrijding

De aanrijding vond rond 08.30 uur plaats. Kort daarvoor had de bestuurder van de auto op dezelfde locatie een aanrijding met een fietser. De politie onderzoekt de omstandigheden waaronder deze aanrijdingen hebben plaatsgevonden en is op zoek naar de bestuurder van de grijze Toyota Prius. Het meisje is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De fietser bleef ongedeerd.