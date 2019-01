Man in Enschede heeft al meer dan 30 vrouwen aangerand

Opsoring Verzocht

De politie zet Opsporing Verzocht nu ook in om aanrander te vinden. Daarom zullen er dinsdag 22 januari opnamen in Enschede plaatsvinden ten behoeve van Opsporing Verzocht. Een week later, op dinsdag 29 januari zal in de uitzending van Opsporing Verzocht op NPO 1 aandacht worden besteed aan deze zaak.

Slachtoffer aan het woord

De week ervoor, dinsdag 22 januari, zullen op een aantal plaatsen delict tussen Hengelo en Enschede opnamen worden gemaakt. Tevens zal een slachtoffer haar eigen ervaring met de aanrander vertellen. Eerder werden de beelden van de verdachte op de fiets uitgezonden in Onder de Loep van RTV Oost.

Meer meldingen

'Na de uitzending van Onder de Loep hebben zich nog een aantal vrouwen gemeld die ook onzedelijk door de onbekende verdachte betast waren. Inmiddels weten wij, dankzij nieuwe aangiften en meldingen, dat hij vanaf mei al actief is', aldus de politie.