Celstraf voor verkrachting in asielzoekerscentrum

De rechtbank veroordeelt een 27 jarige man uit Macedonië tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 5.000 euro. De man maakte zich schuldig aan verkrachting van een medebewoonster in het asielzoekerscentrum in Nijmegen.

Dit strafbare feit vond plaats op 11 juli 2016. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij alleen oog heeft gehad voor zijn eigen gevoelens van lust en frustratie. Daarbij hield hij geen rekening met de gevolgen voor het slachtoffer. Voor het slachtoffer is het AZC een plek waar ze zich veilig zou moeten voelen. Met het handelen van de man is een grote inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer. Ook roept de verkrachting gevoelens van afschuw, verontwaardiging en onveiligheid op in de maatschappij.

Ongewenst vreemdeling

De straf valt lager uit dan de 42 maanden celstraf die door de officier van justitie is geëist. Dit komt omdat de rechtbank rekening houdt met het feit dat de man ongewenst vreemdeling is verklaard en daarom hoogst waarschijnlijk niet in aanmerking zal komen voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling. De tijd die de man al in voorarrest heeft doorgebracht zal op de gevangenisstraf in mindering worden gebracht.