Pakketbezorger onder bedreiging van vuurwapen overvallen

Op de Mahlerstraat in Tilburg is zaterdagmiddag een pakketbezorger onder bedreiging van een vuurwapen overvallen door vier daders. De bezorger raakte niet gewond. De politie heeft een tiener (15) aangehouden. De overige daders zijn nog voortvluchtig.

Een van de daders bedreigde de pakketbezorger met een wapen. Het viertal is er met de buit, een aantal mobiele telefoons, te voet vandoor gegaan. Het slachtoffer belde direct de politie. Meerdere politie-eenheden zijn ter plaatse gegaan en hebben in de omgeving naar de daders uitgekeken. Ook werd de hulp van het publiek ingeroepen via een Burgernet bericht met een summier signalement van de daders. Het zou gaan om vier mannen in zwarte kleding. Twee van hen droegen een capuchon en ze zijn ongeveer 1 m 70 lang. Dit leverde diverse tips op.

Waarschuwingsschot

Op de Kapelmeesterlaan zien agenten personen die voldoen aan het signalement. Agenten zetten de achtervolging in en lossen daarbij een waarschuwingsschot. Een tiener (15 jaar) uit Tilburg is aangehouden. Hij is overgebracht naar een politiebureau voor verder onderzoek.