Grote brand verwoest 9 carnavalswagens in Zaltbommel

Vrijdagmiddag werd de brandweer even na 15.00 uur met spoed opgeroepen voor een grote brand in een loods aan de Van Heemstraweg-West in Zaltbommel. In het pand werd gewerkt aan de praalwagens voor de aanstaande carnavalsoptocht.