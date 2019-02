Gesignaleerde Pool crasht met gestolen auto na korte achtervolging

Het kenteken van de auto, die op 4 januari bij een woninginbraak in Oss was weggenomen, werd in de loop van zondag meerdere keren door een zgn. ANPR installatie in Eindhoven gesignaleerd. Na een nieuw signaal zagen agenten de auto uiteindelijk rond half elf rijden op de Pastoriestraat. In afwachting van assisterende eenheden bleven zij achter de auto aanrijden tot aan de Marconilaan. Daar werd geprobeerd de bestuurder tot stoppen te dwingen, maar hij wist te ontkomen. De bestuurder reed met zeer hoge snelheid, oplopend tot zo’n 140 km/uur, vervolgens via de Beukenlaan, Botenlaan en Limburglaan naar Meerenakkerweg in Veldhoven. Daar crashte hij op de rotonde met de Beemdweg tegen een boom.

Bloedtest geweigerd

De bestuurder raakte gewond en werd met een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd, waar hij werd opgenomen. Hij wordt verdacht van heling van de auto, maar ook is het vermoeden dat hij onder invloed van alcohol was. De man weigerde echter medewerking aan een bloedtest. Uiteraard worden hem ook het negeren van een stopteken en zijn gevaarlijke rijgedrag aangerekend. Bij controle van zijn persoonsgegevens bleek verder ook dat hij door de Poolse autoriteiten gezocht wordt.

Bewaakt in ziekenhuis

Het onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval wordt in het kader van de objectiviteit gedaan door verkeerspecialisten van een andere politie-eenheid. De aangehouden verdachte wordt voorlopig in het ziekenhuis bewaakt en wordt zo snel mogelijk verhoord.