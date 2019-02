Opnieuw recordtemperatuur: 20 graden

KNMI

Het KNMI registreerde vandaag in de Bilt aan het begin van de middag de hoogst gemeten temperatuur van 16,8 graden. Nog nooit sinds het begin van de metingen van het KNMI in 1901 werd op 27 februari zo warm in de Bilt en daarmee dus een nieuwe warmterecord.

Wordt weer koeler

De komende dagen zakt de temperatuur weer terug naar waarden die normaal zijn voor deze periode. Komende nacht is er weinig bewolking en ontstaat er op veel plaatsen nevel en in het westen en noorden ook plaatselijk mist. De minimumtemperaturen lopen uiteen van 5°C aan de Zeeuwse kust tot lokaal -1°C in het noorden en oosten. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten.

Donderdag maximaal 14 graden

Donderdag overdag lost de mist langzaam op en neemt de bewolking van het zuidwesten uit toe. In de middag en avond is met name in het midden en zuiden lokaal lichte regen of een bui mogelijk. De maximumtemperaturen liggen tussen de 10 en 14°C. In de loop van de dag neemt de west- tot zuidwestenwind toe naar matig, langs de westkust tot vrij krachtig. In het noorden blijft de wind overwegend zwak. (Bron: KNMI)