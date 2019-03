Verdachte van schietpartij, die uit auto sprong tijdens politieachtervolging, is overleden

Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Woensdagnacht werd er in de Zeppelinstraat in Helmond bij een huis door de brievenbus geschoten. De bewoner raakte gewond aan zijn voeten en werd naar een ziekenhuis gebracht. In het huis waren verder nog een vrouw en een jong kind aanwezig. Zij raakten niet gewond. De politie ging op zoek naar de twee verdachten, die er in een auto vandoor waren gegaan. De verdachten werd even later door agenten opgemerkt in de wijk Rijpelberg in Helmond. De bestuurder kreeg een stopteken, maar in plaats van te stoppen ging hij er met hoge snelheid vandoor. Een achtervolging was het gevolg.

Bijrijder ernstig gewond na sprong uit auto

De politie tikte tikte een aantal keren tegen het voertuig van de verdachten, maar dat had geen effect. Kort daarop sprong de bijrijder uit de rijdende auto. Dat gebeurde op de Energiestraat in Deurne. De man raakte door deze actie zeer ernstig gewond. De bestuurder reed door.

Traumahelikopter

De gewonde man werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de voortvluchtige verdachte werd gevonden op de Zeilbergsestraat, maar de verdachte was verdwenen. Hij werd donderdagmiddag door de politie in de kraag gevat.