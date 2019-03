Veel overlast door brand afvalverwerker Apeldoorn

De brand, die zaterdagavond uitbrak in afval van het bedrijf Attero in Wilp, heeft voor veel overlast gezorgd in de omgeving. Niet alleen de stank en rook, als gevolg van de brand bij de afvalverwerker, werd in de wijde omgeving ervaren maar ook neergeslagen roetdeeltjes zorgden voor veel overlast.