Snelweg A2 gestremd bij Zaltbommel door gekantelde vrachtwagen met mest

In Gelderland is woensdagochtend op de A2 ter hoogte van Zaltbommel een vrachtwagen met tankoplegger gekanteld. In de tankwagen bevindt zich vloeibare mest. De schade aan de vrachtwagen en de vangrail is groot.