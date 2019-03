Code geel vanwege harde wind in westen en noorden van het land

In de kustprovincies kunnen zware windstoten voorkomen van 75-90 km/u, vlak aan zee mogelijk van 90-100 km/u. In de ochtend breiden deze zware windstoten zich verder uit over het noorden. De windstoten komen uit een westelijke richting. In de loop van de dag neemt de wind vanuit het zuidwesten, weer af.

Verspreid over het hele land kunnen buien ontstaan. Daarbij is kans op hagel en onweer en vooral in de kustprovincies zware windstoten.