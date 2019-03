172 agenten extra beschikbaar in Amsterdam door efficiëntere arrestantenzorg

De arrestantenzorg in Amsterdam wordt gecentraliseerd van drie locaties naar één op het Justitieel Complex Schiphol. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) kan hierdoor de arrestantenzorg overnemen van de politie. 'Hiermee komt 172 fte aan agenten beschikbaar om elders in te zetten in Amsterdam', zo schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid donderdag aan de Tweede Kamer.