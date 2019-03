DENK toch een zetel in de provincie Flevoland

In de provincie Flevoland is maandag de definitieve uitslag van de verkiezingen bekendgemaakt door het centraal stembureau van de verkiezingen. Nu ook de restzetels zijn berekend en de voorkeursstemmen geteld zijn, zijn er wijzigingen ten opzichte van de voorlopige uitslag.

FvD grootste

Het CDA komt uit op 3 zetels in plaats van 4 en Denk komt nieuw de Staten in met 1 zetel. Forum voor Democratie, die in Flevoland voor het eerst meedoet, is de grootste partij en behaalt 8 zetels. De VVD zakt van 7 naar 6 zetels. Overige partijen: PVV 4 (-2), GroenLinks 4 (+2), CDA 3 (-2), PvdA 3, ChristenUnie 3, SP 2 (-3), 50PLUS 2, D66 2 (-2), Partij voor de Dieren 2, SGP 1 (-1).

DENK

DENK komt nieuw in Provinciale Staten met 1 zetel. De partijen Respect!, Jezus Leeft en O.P.A. hebben niet genoeg stemmen behaald voor een zetel. Bij de PvdA heeft Monique Dubois uit Almere voldoende voorkeursstemmen gekregen voor een plek in de Provinciale Staten.

Zeteloverzicht

Forum voor Democratie 8

VVD 6

PVV 4

GroenLinks 4

CDA 3

PvdA 3

ChristenUnie 3

SP 2

50PLUS 2

D66 2

Partij voor de Dieren 2

SGP 1

DENK 1

Geloofsbrievenonderzoek

Een commissie, bestaande uit Provinciale Statenleden, onderzoekt in een zogeheten geloofsbrievenonderzoek of de benoemde Statenleden aan de vereisten voor de functie voldoen. Indien dit het geval is, worden de Provinciale Staten op donderdag 28 maart 2019 benoemd.