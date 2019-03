Onderzoek naar bedreiging ondernemer windmolenparken

Onderzoek

De Drentse ondernemer heeft via een persverklaring bekend gemaakt dat zijn bedrijf zich terugtrekt. Hij heeft aangifte gedaan. De ondernemer deed al eens eerder aangifte toen er tussen donderdag 14 februari 18.00 uur en vrijdag 15 februari 08.00 uur 2019 asbest werd gedumpt nabij het station in Delfzijl waar zijn bedrijf toen werkzaamheden verrichtte. Tussen die tijdstippen is op bewakingsbeelden een fietser te zien die vanaf de haven richting het station fietst, vervolgens terugfietst naar het hek bij het station. De beelden zijn afkomstig van een bewakingscamera in de buurt en helaas van slechte kwaliteit. Toch hebben we het beeldmateriaal gedeeld op ons youtubekanaal. Bij dit onderzoek kijken we ook naar andere strafbare feiten, zoals de verspreiding van pamfletten met daarin bedreigingen richting bestuurders. Op die bewuste pamfletten stonden verwijzingen naar ernstige gebeurtenissen rondom de Tweede Wereldoorlog.

Gedeputeerde Staten Groningen heeft ook een dreigbrief ontvangen. Hiervan is aangifte gedaan. Op dit moment kan de politie vanwege hun onderzoek nog geen informatie delen over de inhoud van de brief. De politie sluit niet uit dat er meerdere bedrijven zijn die dreigbrieven hebben ontvangen. Dat wil de politie graag weten en u kunt hier uiteraard aangifte van doen. Het onderzoeksteam is bereikbaar via 06-18035154. U krijgt dan een medewerker van het team aan de lijn.

In Nederland kennen wij vrijheid van meningsuiting en het recht om te demonstreren maar dat mag nooit zover gaan dat er strafbare feiten worden gepleegd. Rondom de bouw van windmolens zijn er verschillende en tegenstrijdige belangen, zijn er voor- en tegenstanders maar het is onacceptabel dat mensen worden bedreigd.

Getuigen en tips

Er werd al onderzoek gedaan naar de strafbare feiten en aansluitend is er een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. De politie ervan overtuigd dat er mensen zijn die hen meer kunnen vertellen over de bedreigingen of die de verdachten van de asbestdumpingen kennen. U kunt de politie helpen bij het onderzoek, bel met 06-18035154.