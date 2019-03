Heftige binnenbrand in zorgboerderij Villa Flora in Nieuw Buinen

Persoon aangehouden

Brandweerauto’s uit Stadskanaal, Borger en 2e Exloërmond en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Volgens omstanders is één persoon in de boeien geslagen en in een politiewagen meegenomen. Waarom dat is gebeurd, is niet bekend.

Monumentaal pand

Villa Flora is een monumentaal pand, waar een kleinschalige vorm van beschermd wonen wordt aangeboden voor cliënten met een psychiatrische belemmering of een licht verstandelijke beperking. Volgens de website van ADhD Noord, waar Villa Flora onder valt, is er plaats voor zeven bewoners.

Hond

Een Golden Retriever werd tijdelijk even buiten de gevarenzone gebracht en aan het hek vastgebonden. Nadat alles onder controle was is de boerderij afgezet en is de politie een nader onderzoek gestart.