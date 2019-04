Man beklemd geraakt onder gekantelde tractor Emmer Compascuum

In Emmer-Compascuum is maandag aan het eind van de middag een man onder een tractor terechtgekomen. De trekker zou zijn gekanteld. Hoe dit kon gebeuren, is nog niet bekend.

Traumaheli

Volgens omstanders gaat het om een 24-jarige man uit het dorp. Het ongeluk is gebeurd achter een huis aan het Kanaal A Noordzijde. De man is na ruim een half uur bevrijd en onder begeleiding van een trauma-arts en onder escorte van een motoragent met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niks bekend. De traumahelikopter rukte ook uit voor het ongeluk.