Hennepkwekerij oorzaak woningbrand

Een hennepkwekerij is afgelopen nacht vermoedelijk de oorzaak van een woningbrand aan de Dillenburglaan in Tilburg. De bewoner is aangehouden.

De hulpdiensten waren zaterdag 6 april rond 00.40 uur gealarmeerd omdat er een woningbrand was ontstaan. Er ontstond flinke rookontwikkeling onder het dak van de woning. De brandweer heeft de brand geblust. De bewoner verklaarde dat hij op de zolderverdieping een hennepkwekerij met 200 planten had. De 36-jarige bewoner is aangehouden en ingesloten voor verhoor. De energieleverancier is naar de woning gekomen om de elektriciteit af te sluiten en constateerde dat de stroom illegaal werd afgetapt. De politie doet nader onderzoek.