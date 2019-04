Kogelwerend vest en geladen pistool in auto aangetroffen

Zakje hennep

Bij de controle van de auto zagen medewerkers van de Dienst Infrastructuur een klein zakje hennep in de auto liggen. Bij nader onderzoek in de auto vonden de agenten een kogelwerend vest in de kofferbak en onder de bestuurdersstoel een doorgeladen pistool. Hierop werden de inzittenden aangehouden en de spullen en de auto in beslag genomen.