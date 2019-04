Onderzoek SP: ook werkgevers willen lagere AOW-leeftijd

Dit concludeert de SP op basis van eingen onderzoek. De werkgeversorganisaties zouden de vakbonden actief mometen stuenen met hun verzet, aldus Kamerlid Bart van Kent. Dit schrijft het AD woensdag.

Verhogen AOW-leeftijd leidt tot discriminatie

De SP peilde het goed bij 77 willekeurig gekozen bedrijven. Daaruit bleek dat driekwart van de ondervraagden er niet zieker van is dat personeelsleden tot hun 66ste kunnen blijven doorwerken, laat staan langer. En zeven op de tien bedrijven stellen dat het risicovoller geworden is om 50-plussers aan te nemen nu de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd wordt naar 67. Kamerlid Van Kent in de krant: 'De verhoging van de AOW-leeftijd werkt leeftijdsdiscriminatie in de hand.'

Minder zwaar werk vaak niet voorhanden

Een van de ondervraagden werkgevers erkende nooit kandidaten aan te nemen die ouder zijn dan 55 jaar. Hij vond het risico dat iemand ziek wordt en doorbetaald moet worden te groot. Ook is het voor mensen met een zwaar beroep vaak niet mogelijk om binnen het bedrijf ander of minder zwaar werk te krijgen., zo laten de ondervraagde bedrijven weten. Ruim 75 procent van de ondervraagden geeft aan dat er binnen hun bedrijf niet of nauwelijks andere, fysiek lichtere functies voorhanden zijn. Oudere werknemers kunnen vaak wel minder gaan werken, maar vanwege het inkomensverlies wordt daar niet veel gebruik van gemaakt.

De 77 bedrijven die deelnamen aan de SP-enquête zijn vooral actief in sectoren met zware beroepen, zoals de bouw (17), de zorg (13), de schoonmaaksector (12) en het transport (10).