Dode bij arbeidsongeval in Nieuwolda

Door onbekende oorzaak kwam de man bekneld te zitten tijdens kraanwerkzaamheden bij de een bedrijf aan de hoofdweg.

Hulpverleners rukte massaal uit, maar konden niets meer voor de man betekenen. De Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) zal een onderzoek doen naar de toedracht van het bedrijfsongeval.

Bij het bedrijfsongeval in #Nieuwolda is een dodelijk slachtoffer te betreuren. Wat er precies is gebeurd wordt onderzocht. https://t.co/GKqYSOWsKX