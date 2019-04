Vier mannen opgepakt voor vuurwapenhandel

Kliniek

'Vorige week vrijdag 5 april werd, in samenwerking met de recherche van Politie-eenheid Noord-Holland, een verdachte in Heemstede aangehouden die in het bezit was van zeven vuurwapens. Vandaag, vrijdag 12 april, zijn in Amsterdam twee aanhoudingen en in Heiloo één aanhouding verricht. De verdachte die in Heiloo is aangehouden verbleef in een kliniek.', aldus de politie

Arrestatieteam

De eerste drie verdachten werden door een arrestatieteam aangehouden, bij de aanhouding in Heiloo was een arrestatieteam op de achtergrond aanwezig. Bij een doorzoeking van een garagebox in Amsterdam zijn 26 vuurwapens en ruim 2000 patronen in beslag genomen.

Getipt

Bij de politie was informatie binnen gekomen dat iemand betrokken zou zijn bij vuurwapenhandel. Rechercheurs van de Regionale Recherche stelden, onder supervisie van een officier van justitie van het Parket Amsterdam, een onderzoek in. Dit onderzoek resulteerde in deze aanhoudingen en het aantreffen van de vuurwapens.

Omgebouwde gas/Alarmpistolen

De vuurwapens zijn oorspronkelijk gas/alarm pistolen die zijn omgebouwd tot echte vuurwapens. Er zijn al schietincidenten geweest waarbij dit soort omgebouwde vuurwapens gebruikt zijn. De verdachte die vorige week in Heemstede is aangehouden, is voorgeleid aan de rechter-commissaris en in bewaring gesteld. Het onderzoek is in volle gang en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.