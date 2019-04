Vijf personen uit supportersbus aangehouden

Vernieling in bus

Omdat er melding was gedaan dat een persoon in de bus een vernieling had aangebracht, is de bus naar de parkeerplaats van het politiebureau aan de Tilburgseweg begeleid. Daar hebben agenten alle passagiers gecontroleerd. Drie mannen zijn aangehouden omdat zij geen identiteitsbewijs bij zich hadden.

Uitschelden agenten

Een persoon is aangehouden voor belediging omdat hij de agenten uitschold en een man is gearresteerd op verdenking van het plegen van de vernieling. Bij de begeleiding van de supportersbus zijn politie-eenheden uit de eenheid Oost-Nederland en Zeeland-West-Brabant ingezet.