Rover blij met ProRail-plan nieuwe stations

Reizigersvereniging Rover is blij met de ambitie van ProRail om in Nederland 30 nieuwe stations te bouwen voor 2030 en bestaande kleine stations op te knappen.

Rover ziet ook graag investeringen in inhaalsporen, P&R-plaatsen en fietsenstallingen.

De meeste reizigers reizen op afstanden van 30 tot 40 kilometer. Om die reizigers een goed OV-product aan te bieden zijn meer stations hard nodig. In de lijst met nieuwe stations van ProRail staan veel stations die aansluiten bij plannen voor nieuwe woningen. Ook in andere regio’s komt echter veel nieuwbouw langs het spoor. Ook zijn er bestaande woongebieden waar de trein nu nog voorbijraast zonder te stoppen. Zo zou Rover graag stations zien als Amsterdam Geuzenveld, Haarlem West, Lisse, Bathmen en Breda Oost. Rover gaat graag met ProRail in gesprek over de locaties van nieuwe stations.

De komende jaren worden zo’n 500.000 woningen extra gebouwd in de Randstad. De overheid moet zorgen dat deze woningen vanaf de oplevering goed zijn ontsloten door openbaar vervoer. Daarom moet de komende 4 jaar voor alle door ProRail voorgestelde 30 stations de schop de grond in. Reizigers moeten op die nieuwe stations niet lang hoeven te wachten op een trein. Je moet straks niet alleen elke tien minuten een Intercity kunnen pakken, maar ook elke 10 minuten een Sprinter. Dit vraagt niet alleen nieuwe stations, maar ook meer inhaalsporen.