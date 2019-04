Twee verdachten aangehouden na steekincident

Het slachtoffer liep rond 04.00 uur vanochtend met zijn vrienden in de Markstraat toen er een conflict ontstond met een groep mannen. Niet veel later kreeg de politie de melding dat er iemand was neergestoken. Het slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar hij is behandeld aan zijn verwondingen. Door het uitlezen van camerabeelden, sporenonderzoek en een goed signalement van getuigen, kon de politie vanochtend rond 06.30 uur twee verdachten aanhouden. Het gaat om een 25-jarige man uit Capelle aan den IJssel en een 21-jarige man uit Rotterdam. Ondanks dat de politie twee verdachten heeft aangehouden, zoekt zij toch naar meer getuigen die meer informatie hebben. Er waren namelijk meerdere mannen bij het conflict betrokken.

Heeft u meer informatie?

Was u vanochtend rond 04.00 uur in de Markstraat of omgeving en was u getuige van het incident? Misschien heeft u het incident wel gefilmd. Als u nog niet met de politie heeft gesproken, neem dan vandaag contact op met ons via 0900 8844.