Hond rukt zich los en bijt andere hond en zijn baasje

Halsband te groot

De halsband was net te groot. Nadat de hond los was, rende hij op een andere hond af, die liep te blaffen, en beet hem. Het baasje probeerde de aanval af te weren en hield hier een schaafwond aan over. De politie heeft bemiddeld. Omdat het om een bijtincident gaat, wordt een nader onderzoek ingesteld. De hond is niet in beslag genomen.