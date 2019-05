Motorrijdster (31) omgekomen na botsing tegen boom

In Barneveld is donderdagmiddag op de Wesselseweg een motorrijdster omgekomen bij een eenzijdig verkeersongeval. Dit meldt de politie vrijdag.

Boom

'De motorrijdster komt door onbekende oorzaak in botsing met een boom. De hulp ter plaatse bleek vergeefs. De 31-jarige bewoonster uit Meteren overleed ter plaatse aan haar verwondingen', aldus de politie.

Gele jas motoragent

Rond de klok van 13.50 uur kregen agenten de melding van het zware ongeval. Ze waren al heel dicht in de buurt van het ongeval. Aanrijdend op de slingerende weg de Wesselseweg bleek dat een motorrijdster op die weg tegen een boom was gereden. Omstanders boden direct hulp aan het slachtoffer en samen met de agenten werd de reanimatie gestart. Deze hulp bleek te laat voor het slachtoffer. Ze is ter plaatse aan haar verwondingen overleden.

Slachtofferhulp voor helpende omstanders

Op de plaats van het ongeval verleenden flink wat omstanders hulp. Door de ernst van het ongeval en de mogelijke impact daarvan is met hen nadien gesproken en is aan hen slachtofferhulp aangeboden.