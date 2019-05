Verwarde man verwondt zichzelf op straat

Rond 18.30 uur kregen agenten de melding van een man met verward gedrag die zichzelf aan het verwonden zou zijn op straat. Er gingen direct meerdere eenheden ter plaatse. Vanwege de eigen veiligheid bleven agenten in eerste instantie op afstand. Omdat omstanders het kennelijk wel nodig vonden op de man af te lopen werden ze gesommeerd weg te gaan. Uiteindelijk hebben agenten de man onder controle gebracht en is hij per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Daar werd duidelijk dat de man vermoedelijk in een psychose zat. Hij is overgedragen aan het zorgkader.