Dierenactivisten gaan aangifte doen van vernieling

De dierenrechtenactivisten die maandag een varkensboerderij in Boxtel bezetten, gaan aangifte doen van vernieling van hun voertuigen. Dat bevestigt een woordvoerder van de activisten na berichtgeving door het Brabants Dagblad.

Zeker zestig actievoerders hebben de nacht doorgebracht in een cel. Inmiddels zijn ze allemaal weer op vrije voeten. De demonstranten werden aangehouden voor het niet kunnen of willen tonen van hun identiteitspapieren (12) en lokaalvredebreuk (64). De activisten worden huisvredebreuk ten laste gelegd.

Mocht het daadwerkelijk tot een aangifte komen in de richting van de boeren, dan kan het voor hen snel in de papieren gaan lopen. Tijdens de tegendemonstratie hebben de tegendemonstranten zeker zes auto's van activisten omgerold. Ook zouden banden zijn lek gestoken. Dit alles is door iemand uit eigen groep gefilmd en on-line gezet. Dat maakt het voor de politie een stuk gemakkelijker om de tegendemonstranten aan te houden.